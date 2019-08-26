В Крыму завершился фестиваль «Таврида»

Молодёжный фестиваль «Таврида» в Крыму закрылся большим концертом. На сцене в Судаке выступили Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Юлиана Караулова и группа Ленинград. В «Тавриде» приняли участие 50 тыс. человек: это артисты, гости, зрители со всей страны. Кому-то фестиваль буквально подарил путёвку в творческую жизнь. За три дня основной программы фестиваля прошло 830 культурных событий. Проявить себя можно было в любой сфере: от театра до авиашоу. Завершилась «Таврида» праздничным фейерверком.