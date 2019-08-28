Неизвестные избили журналиста канала «112 Украина» в Харьковской области

В населенном пункте Золочев Харьковской области неизвестные напали на съемочную группу телеканала «112 Украина» и избили журналиста Олега Решетняка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте канала в среду, 28 августа.

Уточняется, что сотрудники «112 Украина» снимала сюжет о хищении леса в регионе. В ходе съемок колеса их автомобиля были пробиты злоумышленниками, также в адрес съемочной группы поступили угрозы физической расправы. После этого один из сотрудников телеканала вызвал полицию, однако прибывшие правоохранители не стали вмешиваться в происходящее. В настоящее время группа ждет приезда спецподразделения КОРД (подразделение Национальной полиции Украины для решения чрезвычайных ситуаций). Решетняка избили, когда он вышел в эфир и начал рассказывать о произошедшем.

«Мы снимали одно из хозяйств, подняли квадрокоптер для того, чтобы увидеть масштаб всего производства леса, после чего выбежали работники, агрессивный юрист. Сейчас полностью спущены колеса, машина заблокирована. По нашей информации, уже выехала группа КОРДа», — отметил журналист.

По его словам, нападавшие требуют отдать им отснятый материал, но съемочная группа отказывается.

В министерстве внутренних дел Украины отреагировали на ситуацию и заявили, что на помощь сотрудникам телеканала направлена специальная группа.

В начале декабря глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко рассказал, что условия работы для сотрудников СМИ в стране становятся все более небезопасными. Так, с января 2018 года там было зафиксировано около 78 нападений на журналистов, в том числе с применением физической силы. По словам Томиленко, как правило, нападения совершают радикально настроенные «активисты».