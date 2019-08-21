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Ведущие «Рустави 2» в прямом эфире объявили о своем уходе с телеканала

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Фото: youtube.com
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Ведущие «Рустави 2» Михаил Сесиашвили и Диана Джоджуа в прямом эфире вечером 20 августа объявили об уходе с грузинского телеканала после 10 лет работы. Об этом сообщает «Газета.Ру».

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Журналисты объяснили свое увольнение отсутствием на «Рустави 2» свободы.

«Мы уходим с телеканала и продолжим борьбу за свободу», — сообщили они.

Джоджуа добавила, что они перейдут на другой канал.

20 августа новый гендиректор грузинской телекомпании «Рустави 2» Паата Салия рассказал об увольнении известных журналистов, в числе которых оказался и телеведущий Георгий Габуния, нецензурно высказавшийся в адрес президента России Владимира Путина в начале июля.

Эта выходка возмутила российскую и грузинскую общественность, поведение журналиста осудили премьер и президент Грузии. 18 июля Нику Гварамию уволили с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2», должность занял Паата Салия.

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