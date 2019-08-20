Новое руководство «Рустави 2» уволило Габунию и еще нескольких журналистов

Новый гендиректор грузинской телекомпании «Рустави 2» Паата Салия рассказал об увольнении известных журналистов, в числе которых оказался и телеведущий Георгий Габуния, нецензурно высказавшийся в адрес президента России Владимира Путина в начале июля. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает «РИА Новости».

«Подтверждаю, что директор информационной службы телекомпании Нодар Меладзе освобожден с должности из-за конфликта интересов. Вместе с ним уволены еще несколько журналистов, однако они на данном этапе находятся в отпусках», — сказал Салия, после чего подтвердил, что Габуния тоже уволен.

Скандал вокруг телеканала «Рустави 2» разгорелся после того, как 7 июля ведущий программы «P.S.» Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина и его покойных родителей.

Его выходка возмутила российскую и грузинскую общественность, у здания вещателя прошли митинги с требованием уволить Габунию и руководство канала. Поведение журналиста осудили премьер и президент Грузии. Однако руководство телеканала только отстранило журналиста от работы на два месяца. При этом Саалия заявлял, что Габуния сможет вернуться к выполнению своих служебных обязанностей по истечении срока взыскания.

Саалия занял должность гендиректора телекомпании в июле после увольнения Николоза Гвамарии, который заявил в результате инцидента с Габунией, что готов мочиться в вино и минеральную воду, экспортируемые в Россию. Его слова оскорбили грузинских виноделов, которые также устроили акцию протеста.