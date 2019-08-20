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Познер прокомментировал увольнение оскорбившего Путина грузинского журналиста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Телеведущий Владимир Познер отреагировал на увольнение с телеканала «Рустави 2» грузинского журналиста Георгия Габунии, нецензурно высказавшийся в адрес президента РФ Владимира Путина.

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«Если бы этот телеведущий работал у меня или был бы моим подчиненным, то я уволил бы его немедленно после тех возмутительных слов, а не почти через два месяца», — сказал он в беседе с Ura.ru во вторник, 20 августа.

Как подчеркнул Познер, лексика, которую грузин использовал в своем «знаменитом» выступлении, для него просто неприемлема.

Ранее в этот же день новый гендиректор «Рустави 2» Паата Салия рассказал, что уволил несколько известных журналистов, в числе которых оказался и Габуния.

Скандал вокруг телеканала «Рустави 2» разгорелся после того, как 7 июля ведущий программы «P.S.» Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес Путина и его покойных родителей. Его выходка возмутила российскую и грузинскую общественность, у здания вещателя прошли митинги с требованием уволить Габунию и руководство канала.

Саалия занял должность гендиректора телекомпании в июле после увольнения Николоза Гвамарии, который заявил в результате инцидента с Габунией, что готов мочиться в вино и минеральную воду, экспортируемые в Россию. Его слова оскорбили грузинских виноделов, которые также устроили акцию протеста.

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