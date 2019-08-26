Представитель Зеленского в раде анонсировал поправки в конституцию

Партия украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» собирается внести ряд изменений в конституцию Украины. Среди них будет новый регламент работы депутатов Верховной рады, сообщил в понедельник, 26 августа, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

«Мы будем вносить много изменений в конституцию, которые соответствуют программе нашей партии», — цитирует политика ТАСС.

В частности, по его словам, изменения подразумевают сокращение числа депутатов в раде и отмена депутатской неприкосновенности. Политик отметил также, что планируется закрепить в основном законе страны ответственность за прогулы заседаний и голосование вместо отсутствующих коллег. За такие нарушения предлагается лишать депутатского статуса.

Стефанчук добавил, что для окончательного внесения поправок будет недостаточно голосов представителей «Слуги народа». Он надеется на поддержку партий «Голос», «Европейская солидарность» и «Батькивщина», которые ранее высказывались за отмену неприкосновенности.

15 августа сообщалось, что в Верховной раде нового созыва хотят сократить число профильных комитетов до 23. Это на пять комитетов меньше, чем в раде предыдущего созыва.