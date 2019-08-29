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Верховная рада утвердила предложенный новым премьером состав кабмина

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Верховная рада Украины утвердила состав кабинета министров, предложенный главой правительства Алексеем Гончаруком. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает «РИА Новости».

Так, министром экономического развития, торговли и сельского хозяйства назначен почетный президент киевской школы экономики Тимофей Милованов. Вице-премьером по вопросам евроинтеграции стал бывший полпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба. Вице-премьером по вопросам цифровой трансформации назначен депутат от партии «Слуга народа» Михаил Федоров.

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Два министра сохранили свои должности: это глава минфина Оксана Маркарова и глава МВД Арсен Аваков.

Министерство образования и науки возглавила депутат от партии «Слуга народа» Анна Новосад, министром социальной политики стала экс-советник минфина Юлия Соколовская. Минздрав возглавила Зоряна Скалецкая, которая до этого работала в Общественном совете при этом ведомстве.

Министром юстиции стал Денис Малюська — специалист по регулированию предпринимательской деятельности. Минтранс возглавил Владислав Криклий, который с ноября 2015 года был начальником главного сервисного центра МВД.

Министерство молодежи, культуры и спорта возглавил бывший гендиректор украинского телеканала СТБ Владимир Бородянский. Министерство по вопросам ветеранов и «временно оккупированных территорий» возглавила замминистра по делам ветеранов Оксана Коляда. Министром кабмина стал украинский бизнесмен, бывший IT-директор Приватбанка Дмитрий Дубилет.

На пост министра энергетики и защиты окружающей среды назначен депутат «Слуги народа» Алексей Оржель. Министерство развития громад и территорий возглавила депутат Верховной рады прошлого созыва от партии «Самопомощь» Алена Бабак.

Ранее 29 августа Гончарук назвал главную задачу нового кабинета министров. По его словам, правительство должно в первую очередь обеспечить рост экономики страны.

В четверг состоялось торжественное заседание Верховной рады девятого созыва. Депутаты принесли присягу, а затем проголосовали по ряду вопросов.

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