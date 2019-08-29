Кандидат в премьеры Украины рассказал о самой важной задаче кабмина

Кандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук рассказал о задаче обеспечения роста экономики, стоящей перед новым кабинетом министров. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает «РИА Новости».

«Перед этим новым правительством стоит самое важное задание — экономический рост. Потому что все проблемы, которые я перечислил, решаются экономическим ростом. Нам надо расти, расти не по 2–3%, а минимум по 5–7%», — заявил Гончарук во время выступления в Верховной раде.

Торжественное заседание Верховной рады нового созыва состоялось 29 августа. Его открыл председатель парламента предыдущего созыва Андрей Парубий, после чего депутаты принесли присягу на верность стране.

На заседании присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Владимир Гройсман, члены правительства, а также приглашенные представители ПАСЕ, Европарламента, ОБСЕ и все бывшие президенты страны, кроме Виктора Януковича. Мероприятие было закрытым для журналистов. На первой сессии парламентариям предстоит рассмотреть 27 вопросов, в том числе назначение нового правительства, глав СБУ и Генпрокуратуры.

Досрочные выборы в украинский парламент прошли 21 июля. Согласно уже объявленным результатам, партия «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей. Впервые в истории страны одна партия смогла получить большинство в парламенте и возможность сформировать правительство.

Второе место по итогам выборов заняла «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко с 13,05% голосов. За ней следуют «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (8,18%), «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,10%) и партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (5,82%).