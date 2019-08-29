Представители ОНК не нашли Сенцова в московских СИЗО

Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) не нашли в столичных следственных изоляторах украинца Олега Сенцова. Об этом сообщил корреспондент «Известий», член ОНК Борис Клин.

«Члены ОНК Москвы посетили СИЗО «Бутырка», куда, как ранее сообщали СМИ, якобы был доставлен Олег Сенцов. Администрация изолятора заявила, что Сенцова в «Бутырке» нет, его туда не доставляли», — сказал Клин.

Также, по его словам, представители ОНК побывали в СИЗО «Лефортово», и там им тоже сообщили об отсутствии Сенцова.

«При этом ряд камер вопреки закону об ОНК открыть отказались и третий раз отказали во встрече с осужденными гражданами Украины, ссылаясь на их отказ от общения с ОНК из соображений безопасности», — добавил Клин.

Ранее в четверг некоторые СМИ сообщили о том, что Сенцова этапировали в Москву из колонии № 8 города Лабытнанги. По данным ТАСС, его доставили в «Бутырку». При этом «Интерфакс» со ссылкой на свой источник сообщил, что Сенцов находится в «Лефортово».

Сенцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима в 2015 году по обвинению по подготовке терактов в Крыму в 2014 году.

21 августа сообщалось, что Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена удерживаемых лиц. Сообщалось, что он произойдет 28–29 августа, однако даты опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также адвокат некоторых осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин.