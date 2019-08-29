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Представители ОНК не нашли Сенцова в московских СИЗО

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) не нашли в столичных следственных изоляторах украинца Олега Сенцова. Об этом сообщил корреспондент «Известий», член ОНК Борис Клин.

Обмен по пунктам: Киев и Москва проведут процедуру до конца недели
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«Члены ОНК Москвы посетили СИЗО «Бутырка», куда, как ранее сообщали СМИ, якобы был доставлен Олег Сенцов. Администрация изолятора заявила, что Сенцова в «Бутырке» нет, его туда не доставляли», — сказал Клин.

Также, по его словам, представители ОНК побывали в СИЗО «Лефортово», и там им тоже сообщили об отсутствии Сенцова.

«При этом ряд камер вопреки закону об ОНК открыть отказались и третий раз отказали во встрече с осужденными гражданами Украины, ссылаясь на их отказ от общения с ОНК из соображений безопасности», — добавил Клин.

Ранее в четверг некоторые СМИ сообщили о том, что Сенцова этапировали в Москву из колонии № 8 города Лабытнанги. По данным ТАСС, его доставили в «Бутырку». При этом «Интерфакс» со ссылкой на свой источник сообщил, что Сенцов находится в «Лефортово».

Сенцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима в 2015 году по обвинению по подготовке терактов в Крыму в 2014 году.

21 августа сообщалось, что Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена удерживаемых лиц. Сообщалось, что он произойдет 28–29 августа, однако даты опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также адвокат некоторых осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин.

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