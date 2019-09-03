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Лукашенко отметил опасность использования интернета террористами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Использование террористами интернета создает большую угрозу мировой безопасности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления в Минске на международной антитеррористической конференции высокого уровня.

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По его словам, угрозы, формирующиеся в киберпространстве, носят «транснациональный и скрытый характер». Террористы используют соцсети для пропаганды и вербовки, а цифровые технологии — для финансовой подпитки, пишет «РИА Новости».

«Это еще один вызов для глобального контртеррористического фронта», — цитирует белорусского лидера во вторник, 3 сентября, «БелТА».

«Терроризм стал одной из самых мощных и осязаемых угроз глобальной безопасности», — сказал Лукашенко. Методы террористов бесчеловечны, а используемые в подготовке атак технологии развиваются очень быстро, отметил он.

В одиночку с терроризмом не справиться ни одному государству, подчеркнул Лукашенко, выступив за формирование «пояса цифрового добрососедства».

По его мнению, необходимо заключение ряда соглашений об обеспечении информационной безопасности с учетом идей цифрового суверенитета и нейтралитета, которые «будут гарантировать невмешательство стран в информационные ресурсы друг друга».

Ранее во вторник Лукашенко подтвердил, что Белоруссия не намерена производить или размещать на своей территории ракеты средней и меньшей дальности.

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