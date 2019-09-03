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Лукашенко назвал причины продолжения конфликта в Донбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о причинах того, почему вооруженный конфликт в Донбассе до сих пор не завершен. Своим мнением он поделился на международной антитеррористической конференции высокого уровня в Минске во вторник, 3 сентября.

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«Но почему до сих пор не прекратили этот конфликт, уже почти пять лет? Потому что это кому-то надо», — приводит слова политика «РИА Новости».

Лукашенко напомнил, что Белоруссия изначально выдвигала предложения по мирному урегулированию, но они были отвергнуты и конфликт затянулся.

«Цивилизованная Европа отвергла этот план, даже в деталях, и начали бороться за Донбасс, за Крым, [проводить] «нормандский формат», — подытожил президент.

Лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Этот конфликт продолжается с 2014 года. Тогда жители Донбасса отказались признавать итоги госпереворота на Украине и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию.

С 21 июля в Донбассе действует режим прекращения огня, однако стороны постоянно обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

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