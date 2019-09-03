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В Киеве подрались депутаты рады нового и прошлого созывов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Два народных депутата Верховной рады подрались в одном из ресторанов в центре Киева, сообщает агентство УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

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Инцидент произошел после обеда в понедельник, 2 сентября, в заведении на Днепровском спуске. По словам собеседника агентства, в потасовке участвовал парламентарий 8-го созыва «Батькивщины» Руслан Богдан и депутат 9-го созыва от фракции «Европейская солидарность» Сергей Алексеев. Между ними возникла ссора, которая переросла в драку.

На место конфликта вызвали полицию, однако народные избранники от объяснений отказались.

Также стало известно, что после потасовки Алексеев обратился в больницу. Медики зафиксировали у него перелом ребра и многочисленные ушибы головы и туловища.

В правоохранительных органах решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что 3 сентября Верховная рада рассмотрит законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов.

Законопроект был инициирован бывшим президентом Украины Петром Порошенко в конце 2017 года. В соответствии с ним, из основного закона страны предлагается убрать норму о том, что украинским парламентариям гарантируется депутатская неприкосновенность, и они не могут быть задержаны, арестованы или привлечены к уголовной ответственности без согласия рады.

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