Прямой эфир

Зеленский призвал раду отменить закон о депутатской неприкосновенности

0
Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную раду выполнить свое обещание и отменить закон о депутатской неприкосновенности. Об этом 3 сентября сообщает «РИА Новости».

Раде время: украинский парламент включается в работу на президента
Владимир Зеленский готовится менять страну при поддержке лояльных депутатов

«Я обращаюсь сейчас ко всем депутатам Верховной рады Украины, просто сделайте то, что вы обещали долгие годы людям, простым украинцам. Снятия неприкосновенности требуют сейчас 90% граждан Украины», — заявил Зеленский во время выступления в раде. При этом глава государства «очень не советовал» парламентариям проверять достоверность этих показателей и смотреть на число граждан, которые выйдут на протест к зданию парламента.

30 августа Верховная рада предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.

Законопроект был инициирован бывшим президентом Украины Петром Порошенко в конце 2017 года. В соответствии с ним, из основного закона страны предлагается убрать норму о том, что украинским парламентариям гарантируется депутатская неприкосновенность и они не могут быть задержаны, арестованы или привлечены к уголовной ответственности без согласия рады.

29 августа начала работать Верховная рада нового созыва. Пропрезидентская партия «Слуга народа» уже создала в парламенте однопартийную коалицию — фракция насчитывает 254 депутата, то есть большинство от конституционного состава рады.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский поручил Верховной раде отменить мораторий на продажу земли
Зеленский захотел дать украинцам право вносить законопроекты

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019