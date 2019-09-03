Зеленский призвал раду отменить закон о депутатской неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную раду выполнить свое обещание и отменить закон о депутатской неприкосновенности. Об этом 3 сентября сообщает «РИА Новости».

«Я обращаюсь сейчас ко всем депутатам Верховной рады Украины, просто сделайте то, что вы обещали долгие годы людям, простым украинцам. Снятия неприкосновенности требуют сейчас 90% граждан Украины», — заявил Зеленский во время выступления в раде. При этом глава государства «очень не советовал» парламентариям проверять достоверность этих показателей и смотреть на число граждан, которые выйдут на протест к зданию парламента.

30 августа Верховная рада предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.

Законопроект был инициирован бывшим президентом Украины Петром Порошенко в конце 2017 года. В соответствии с ним, из основного закона страны предлагается убрать норму о том, что украинским парламентариям гарантируется депутатская неприкосновенность и они не могут быть задержаны, арестованы или привлечены к уголовной ответственности без согласия рады.

29 августа начала работать Верховная рада нового созыва. Пропрезидентская партия «Слуга народа» уже создала в парламенте однопартийную коалицию — фракция насчитывает 254 депутата, то есть большинство от конституционного состава рады.