Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности

Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.

Как сообщает в пятницу, 30 августа, ТАСС, за такое решение проголосовали 363 депутата, против высказались 226 человек.

«Решение принято. Я очень благодарю всех, кто принял участие и поддержал это постановление», — заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Законопроект, о котором идет речь, был инициирован бывшим президентом Украины Петром Порошенко в конце 2017 года. В соответствии с ним, из основного закона страны предлагается убрать норму о том, что украинским парламентариям гарантируется депутатская неприкосновенность, и они не могут быть задержаны, арестованы или привлечены к уголовной ответственности без согласия рады.

29 августа начала работать Верховная рада нового созыва. Пропрезидентская партия «Слуга народа» уже создала в парламенте однопартийную коалицию — фракция насчитывает 254 депутата, то есть большинство от конституционного состава рады.

28 августа в «Слуге народа» заявили, что готовят 465 инициатив по внесению изменений в Конституцию страны. В частности, предложения касаются изменения регламента работы парламентариев и отмены депутатской неприкосновенности.