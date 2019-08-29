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В Госдуме дали оценку новому премьер-министру и главе МИД Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает, что новый премьер-министр и глава МИД Украины, Алексей Гончарук и Вадим Пристайко, не являются самостоятельными фигурами.

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Депутат обратил внимание на то, что Гончарук в прошлом работал в команде украинского экс-президента Петра Порошенко, поэтому, по мнению российского парламентария, неясно, как новый премьер проявит себя в настоящем.

Калашников также высказал точку зрения, что Пристайко и вовсе представляет из себя «черный, непонятный и неясный квадрат». В настоящий момент, заявил политик в четверг, 29 августа, сам украинский президент Владимир Зеленский выполняет роль министра иностранных дел.

«Все вещи, которые будут делаться в рамках «нормандского формата» — обмен, подготовка амнистий — все эти решения принимаются Зеленским и ближайшим окружением», — пояснил Калашников, передает «Российская газета».

29 августа Верховная рада Украины утвердила состав правительства, предложенный премьером Алексеем Гончаруком. Два министра сохранили свои должности: это глава минфина Оксана Маркарова и глава МВД Арсен Аваков. Вице-премьером по вопросам евроинтеграции стал бывший полпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба. Министром экономического развития, торговли и сельского хозяйства назначен почетный президент киевской школы экономики Тимофей Милованов. Министерство образования и науки возглавила депутат от партии «Слуга народа» Анна Новосад.

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