Новый премьер Украины предложил оставить Авакова главой МВД

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил сохранить нынешние должности за министрами Арсеном Аваковым и Оксаной Маркаровой. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает «РИА Новости».

«На должность главы минфина я предлагаю назначить Оксану Маркарову, на должность главы МВД — Арсена Авакова, человека, который много сделал для того, чтобы Украина осталась в тех границах, которые есть сейчас», — заявил Гончарук, представляя состав будущего правительства в Верховной раде.

Гончарук был утвержден в должности премьер-министра ранее 29 августа, в первый день работы Верховной рады девятого созыва.

В этот же день были назначены другие министры. В частности, МИД Украины возглавил Вадим Пристайко, министром обороны стал Андрей Загороднюк. Также депутаты проголосовали за назначение их коллеги от фракции «Батькивщина» Елены Кондратюк вице-спикером рады, а председателем парламента стал глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.