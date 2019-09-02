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Зеленский поручил Верховной раде отменить мораторий на продажу земли

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной раде до 1 декабря принять законопроект о создании рынка земли сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на ее продажу. Об этом он заявил в понедельник, 2 сентября, на встрече с членами кабинета министров и руководителями парламента.

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«Внедрение рынка земли: разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земли сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Срок до 1 октября 2019 года», — цитирует его ТАСС.

Запрет на покупку и продажу земли сельхозназначения, которая находится в государственной и коммунальной собственности, был введен на Украине в 2001 году при президенте Леониде Кучме. Верховная рада неоднократно продлевала это ограничение. В феврале 2019 года предшественник Зеленского на посту президента Петр Порошенко продлил мораторий до 1 января 2020 года.

В 2016 году Международный валютный фонд рекомендовал Украине снять запрет на продажу земли. Спустя два года с требованием снять ограничения выступил Европейский суд по правам человека.

В конце июля в партии «Слуга народа» выступили за открытие рынка земельной собственности и либерализацию социальной сферы на Украине.

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