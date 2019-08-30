Зеленский захотел дать украинцам право вносить законопроекты

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил проект поправок в конституцию страны, в соответствии с которым граждане Украины наделяются правом законодательной инициативы. Текст документа был опубликован в пятницу, 30 августа, на сайте Верховной рады.

«Предлагается дополнить перечень субъектов права законодательной инициативы, определенных статьей 93 конституции Украины, таким субъектом, как народ», — написано в документе, передает ТАСС.

Согласно основному закону Украины, на сегодняшний день упомянутым правом обладают только президент, депутаты парламента и кабинет министров. Процедура, которая позволит любому гражданину реализовать такое право, должна будет регулироваться отдельным нормативным актом.

18 мая сообщалось, что Владимир Зеленский выступает за введение системы народовластия или «прямой демократии». Данная система подразумевает справедливые и качественные референдумы, обязательное рассмотрение инициатив населения и «народное вето» на принимаемые властями решения.