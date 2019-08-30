Зеленский предложил сократить число депутатов рады на треть

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде сократить число депутатов на треть — с 450 до 300 нардепов. Это следует из текста проекта закона о внесении изменений в конституцию страны, который был внесен в парламент накануне 29 августа.

Численный состав парламента прописан в ст. 76 основного закона Украины. Помимо его сокращения, Зеленский предлагает ввести для кандидатов в нардепы «такой избирательный ценз, как владение государственным языком».

Также накануне Зеленский внес проекты законов о внесении изменений в статьи конституции, касающиеся уполномоченных лиц рады (ст. 85 и 101), закрепления пропорциональной избирательной системы (ст. 77) и законодательной инициативы народа (ст. 93).

Так, проектом к ст. 93 предлагается наделять правом законодательной инициативы не только президента, кабинет министров, депутатов, но и граждан Украины — «единственный источник власти».

Кроме того, Зеленский предложил закрепить за главой государства полномочия назначать и увольнять глав Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР), а также образовывать независимые регуляторные органы (ст. 106).

В ст. 81 об основаниях для досрочного прекращения полномочий нардепов предлагается закрепить более «действенный и эффективный механизм обеспечения парламентской дисциплины». Так, Зеленский хочет лишать полномочий, если будет выявлен факт неличного голосования в парламенте (так называемого на Украине кнопкодавства) и отсутствия на трети пленарных заседаний без уважительной причины.

Данные инициативы определены президентом как неотложные, то есть будут рассматриваться депутатами вне очереди. Изменения в основной закон вносятся на двух сессиях Верховной рады. В первом чтении законопроект должен быть одобрен простым большинством, то есть получить поддержку 226 парламентариев, а во втором — 300 нардепов.

28 августа в «Слуге народа» заявили, что готовят 465 инициатив по внесению изменений в основной закон страны. С начала работы Верховной рады нового созыва пропрезидентская партия уже создала в парламенте однопартийную коалицию — фракция насчитывает 254 депутата, то есть большинство от конституционного состава рады.