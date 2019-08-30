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Россия пригласит Зеленского на празднование юбилея Победы

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Фото: TASS/AP/Efrem Lukatsky
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Россия направит президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование в Москве 9 мая 2020 года 75-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет «РИА Новости».

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Кроме того, по его словам, лидеры 17 стран уже подтвердили участие в праздничном мероприятии. Это главы Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Молдавии, Сербии, многих стран СНГ, отметил Ушаков.

Помощник российского президента добавил, что, помимо этого, Москва пригласила главу британского правительства Бориса Джонсона и лидера КНДР Ким Чен Ына. Президенту США Дональду Трампу также было выслано приглашение, но он еще на него не ответил.

28 июня на встрече в Осаке президент России Владимир Путин пригласил американского лидера Дональда Трампа приехать в Москву на 75-летний юбилей Победы. Отмечалось, что глава Белого дома отреагировал на приглашение очень позитивно.

Тогда же Путин пригласил на юбилей Победы и президента Франции Эммануэля Макрона.

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