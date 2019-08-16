Дональда Трампа и Ким Чен Ына позвали в Москву на 75-летие Победы

Россия пригласила президента США Дональда Трампа, лидера КНДР Ким Чен Ына и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Мы вчера направили Борису Джонсону, Ким Чен Ыну заранее направили», — цитирует Ушакова ТАСС.

Он отметил, что также официальное приглашение получил президент США Дональд Трамп.

28 июня сообщалось, что Трамп пока не подтвердил планы приехать в Москву на празднование 75-летия Победы. Американские лидеры посещали празднование Дня Победы в РФ дважды. В 1995 году в Москву приезжал Билл Клинтон, а в 2005 году — Джордж Буш – младший.