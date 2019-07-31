Прямой эфир

Кремль прорабатывает визит Путина в Монголию на 80-летие победы на Халхин-Голе

0
Фото: ТАСС/Леонид Свердлов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин может посетить праздничные мероприятия по случаю 80-летия победы на Халхин-Голе в Монголии. Кремль прорабатывает возможности организации такого визита. Об этом в среду, 31 июля, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Такой визит находится в проработке, детали будут сообщены дополнительно», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга пригласил Путина на празднование 80-летия совместной победы в мае текущего года, уточняет сайт kp.ru.

Битва состоялась в 1939 году. Тогда советско-монгольские войска сошлись с японцами и вместе отстояли суверенитет республики. Сражение длилось с мая по сентябрь. По его итогам было заключено соглашение о прекращении военных действий.

Торжества пройдут 16 сентября.

3 июля сообщалось, что Путин направил приглашения на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне лидерам нескольких стран. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, письма переданы президентам США и Франции Дональду Трампу и Эммануэлю Макрону, а также канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и председателю КНР Си Цзиньпину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД рассказал о реакции Трампа на приглашение в Москву на День Победы
Россия пригласила на 75-летие Победы лидеров ФРГ, КНР и других стран

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017