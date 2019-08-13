Изображения солдат НАТО убрали с памятника погибшим в ВОВ в Приамурье

С памятника воинам Великой Отечественной войны (ВОВ) в Амурской области убрали изображение солдат НАТО после критики местных жителей. Об этом 13 августа сообщает телеканал «Звезда».

12 августа сообщалось, что на одной из плит монумента в амурском поселке Дипкун Тындинского района после ремонта появилось изображение с силуэтами солдат, обмундирование которых не соответствует уставу Красной армии тех лет. В региональной инспекции по охране объектов культурного наследия согласились с этим утверждением.

По словам депутата районного Совета народных депутатов Валерия Ветелкина, есть претензии и к качеству выполненных работ. В региональной инспекции по охране объектов культурного наследия согласились с этим, но уточнили, что памятник не состоит на государственной охране, поэтому его содержанием должны заниматься местные власти, пишет «Федеральное агентство новостей».

Вместе с тем в связи с инцидентом председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев в беседе с НСН заявил, что за такие ошибки необходимо серьезно наказывать, потому что это является настоящим позором для тех, кто руководил установкой памятника.

«Это позор, конечно! Нужно их не просто наказывать, а лишать должностей. Что за руководители муниципальные, местные, которые не знают своей истории! Ведь памятник поставлен для того, чтобы увековечить память тех, кто сражался за нашу великую Родину», — заявил Моисеев.

13 августа с монумента убрали панно с изображением солдат НАТО. В произошедшем разбирается областная прокуратура. В ходе разбирательства будет дана оценка исполнению законодательства о культурном наследии, эффективности расходования бюджетных средств на ремонт памятника. В дальнейшем будут приняты меры прокурорского реагирования, пишет «Москва 24».

Как отмечает телеканал «360», дизайнеры Благовещенского рекламного агентства, работавшие над созданием проекта реставрации монумента героям ВОВ заявили, что нашли эскиз силуэтов военных в Сети, а сами специалистами по оружию не являются. Они уточнили, что не консультировались с военными экспертами, так как не имели такой возможности.

В компании ООО «МК «Тында-город», выполнявшей реставрационные работы по заказу администрации поселка сообщили о наличии нескольких вариантов эскизов для памятника. Сотрудники компании сделали тот, который был согласован с главой администрации. Монумент был установлен три месяца назад.