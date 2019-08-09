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Названа возможная дата открытия памятника Цою в Петербурге

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Фото: РИА Новости/Галина Кмит
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Памятник музыканту Виктору Цою в Санкт-Петербурге намерены установить рядом со станцией метро «Проспект Ветеранов». Об этом 9 августа пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на руководителя фонда памяти музыканта Светлану Власову.

Она отметила, что точной информации об окончательной дате открытия монумента пока нет, но на предполагаемом месте его установке на улице Танкиста Хрустицкого уже залит фундамент. Власова уточнила, что сейчас специалисты работают над созданием пьедестала. Как отмечает сайт kp.ru, в 2018 году некоторые жители города просили перенести установку памятника на улицу Лени Голикова.

Руководитель фонда памяти добавила, что монумент, открытие которого планировалось еще в 2010 году, могут открыть в сентябре 2019 года, пишет «Федеральное агентство новостей». Скульптором памятника выступил Матвей Макушкин. Высота монумента составляет 3 м, на его создание мастер потратил 2,5 года.

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