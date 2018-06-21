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Памятник Виктору Цою установили в Алма-Ате

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Памятник лидеру группы «Кино» открыли в день его рождения, 21 июня, в Алма-Ате. Его изготовил скульптор Матвей Макушкин.

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Скульптура изображает не самого музыканта, а его героя Моро из фильма «Игла», в котором Цой сыграл главную роль. Памятник установлен на улице Тулебаева, где была снята финальная сцена картины, сообщает «Пятый канал».

Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года в нескольких десятках километров от Риги.

В Москве 4 июня прошла премьера фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова о жизни рок-музыкантов в Советском Союзе. Картина сделана в черно-белом формате, роль Виктора Цоя сыграл корейский актер Тео Ю, вокалист группы «Звери» Роман Билык перевоплотился в Майка Науменко.

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