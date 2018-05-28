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Бутусов выпустил клип ко дню рождения Санкт-Петербурга

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Фото: youtube.com
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Рок-музыкант Вячеслав Бутусов, лидер групп «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер» представил видеоклип на песню «Синоптики», приуроченный ко дню рождения Санкт-Петербурга. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале GruppaUpiter.

Клип по случаю 315-летия Петербурга посвящен связанным с городом на Неве рок-исполнителям. В видеоряде использованы фотографии Майка Науменко, Виктора Цоя, группы «Колибри», Сергея Курехина, Бориса Гребенщикова и других. Все они появляются на фоне старых гравюр с видами Санкт-Петербурга.

Композицию «Синоптики» группа «Наутилус Помпилиус» выпустила в 1985 году, а автором клипа на ее новую аранжировку стал художник Александр Коротич, пишет НСН.

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