Бутусов выпустил клип ко дню рождения Санкт-Петербурга

Рок-музыкант Вячеслав Бутусов, лидер групп «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер» представил видеоклип на песню «Синоптики», приуроченный ко дню рождения Санкт-Петербурга. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале GruppaUpiter.

Клип по случаю 315-летия Петербурга посвящен связанным с городом на Неве рок-исполнителям. В видеоряде использованы фотографии Майка Науменко, Виктора Цоя, группы «Колибри», Сергея Курехина, Бориса Гребенщикова и других. Все они появляются на фоне старых гравюр с видами Санкт-Петербурга.

Композицию «Синоптики» группа «Наутилус Помпилиус» выпустила в 1985 году, а автором клипа на ее новую аранжировку стал художник Александр Коротич, пишет НСН.