Шнуров написал о потере мечты в посвященных жене стихах

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров после объявления о разводе с женой Матильдой опубликовал на своей странице в Twitter стихотворение, которое, по мнению пользователей, он посвятил своей супруге.

В стихотворении музыкант пишет о потере мечты. Из текста следует, что он сожалеет о размолвке с женой. В числе прочего, Шнуров так описывает свои чувства: «Ранен, может и убит».

Ведущая ток-шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова заявила НСН, что в настоящее время Шнурову категорически противопоказаны новые знакомства. По мнению свахи, надежда на то, что пара может помириться, остается.

Лидер группы «Ленинград» сообщил о предстоящем разводе 25 мая в своем Instagram.

Матильда написала в ответ, что ей нелегко комментировать эту новость. «Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным», — написала она. Позже Матильда опубликовала в своем Instagram пост, в котором призвала не обижать Шнурова.

Сергей Шнуров и Матильда поженились в 2010 году. Этот брак стал третьим для музыканта.