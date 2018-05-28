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Шнуров написал о потере мечты в посвященных жене стихах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров после объявления о разводе с женой Матильдой опубликовал на своей странице в Twitter стихотворение, которое, по мнению пользователей, он посвятил своей супруге. 

В стихотворении музыкант пишет о потере мечты. Из текста следует, что он сожалеет о размолвке с женой. В числе прочего, Шнуров так описывает свои чувства: «Ранен, может и убит».

Ведущая ток-шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова заявила НСН, что в настоящее время Шнурову категорически противопоказаны новые знакомства. По мнению свахи, надежда на то, что пара может помириться, остается.

Лидер группы «Ленинград» сообщил о предстоящем разводе 25 мая в своем Instagram.

Матильда написала в ответ, что ей нелегко комментировать эту новость. «Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным», — написала она. Позже Матильда опубликовала в своем Instagram пост, в котором призвала не обижать Шнурова.

Сергей Шнуров и Матильда поженились в 2010 году. Этот брак стал третьим для музыканта.

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