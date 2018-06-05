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Премьера фильма Серебренникова «Лето» прошла в Москве

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Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей
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Премьера фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова прошла 4 июня в столичном театре «Гоголь-центр».

Ленту показали при полном аншлаге, а съемочную группу зрители встретили овациями. Сам режиссер на премьере не присутствовал, но обратился к гостям в аудиозаписи.

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«Я приглашаю на сцену группу […] которая в течение года, достаточно тяжелого, делала всё, чтобы фильм состоялся […] режиссерская группа, вы настоящие бойцы, я вам невероятно благодарен за то, что вы сделали для фильма, за то, что он состоялся, несмотря ни на какие вражеские происки», — приводит слова Серебренникова «РИА Новости».

Мировая премьера фильма «Лето» состоялась в рамках конкурсной программы Каннского кинофестиваля, где получила приз за лучший саундтрек. В российский прокат «Лето» выйдет 7 июня.

Сюжет фильма основан на малоизвестной истории отношений лидера группы «Кино» Виктор Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. Действие разворачивается летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Дэвида Боуи, Led Zeppelin и других западных рок-звезд зарождается русский рок.

В настоящий момент Серебренников находится под домашним арестом в рамках дела «Седьмой студии». По версии следствия, Серебренников, экс-гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер компании Нина Масляева и другие лица похитили 133 млн рублей бюджетных средств.

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