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Кинокритик из РФ считает «Лето» незаслуженно обойденным в Каннах

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Фото: kinopoisk.ru/WDSSPR
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Российский кинокритик Анастасия Гладильщикова считает фильм «Лето» Кирилла Серебренникова незаслуженно обойденным на Каннском кинофестивале.

В основном конкурсе фестиваля участвовала 21 картина, в том числе две российские — «Лето» Серебренникова и «Айка» Сергея Дворцевого.

«Я считаю, что «Лето» незаслуженно не отметили, но хорошо, что как-то заметили Дворцевого, хотя фильм получил не одну из главных наград, а приз за лучшую женскую роль», — цитирует Гладильщикову «РИА Новости».

Она добавила, что удостоенный «Золотой пальмовой ветви» фильм «Магазинные воришки» японского режиссера Хирокадзу Корээда — не лучшая его работа.

Впрочем, картина Серебренникова не осталась без призов. 19 мая награду Каннского кинофестиваля за лучший саундтрек получили российские музыканты Роман Билык (Рома Зверь) и Герман Осипов за музыку к фильму.

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