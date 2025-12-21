ПСЖ разгромил со счетом 4:0 «Ванде Фонтене» в 1/32 Кубка Франции по футболу
Футбольный клуб (ФК) «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) разгромил со счетом 4:0 ФК «Ванде Фонтене» в матче 1/32 финала 109-го сезона Кубка Франции по футболу. Встреча прошла на стадионе «Божуар» 20 декабря в Нанте.
ПСЖ стал вести счет еще в первом тайме, тогда его игрокам Дезире Дуэ и Усману Дембеле удалось забить два гола на 25-й и 34-й минутах соответственно. Во втором тайме еще два гола команде победителей принес Гонсалу Рамуш (53-я и 58-я), установив окончательный результат матча.
В стартовом составе ПСЖ на поле вышел итальянский и бразильский голкипер Ренато Беллуччи Марин. Команда продолжает уверенно двигаться по турниру, а следующий соперник парижан будет определен по итогам жеребьевки. Их соперники в завершившемся матче представляют пятый по силе дивизион чемпионата Франции.
ПСЖ по пенальти 17 декабря обыграл «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка ФИФА. В серии пенальти российскому вратарю французского клуба Матвею Сафонову удалось отразить четыре удара, что позволило его команде одержать победу в матче. Данный результат был прокомментирован официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым. Он назвал «шикарным» выступление российского голкипера.
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