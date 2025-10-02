Реклама
Прямой эфир
Общество
Экс-депутату Круглову предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ
Авто
Продажи отечественных пикапов Sollers ST9 начались в России
Общество
СК возбудил уголовное дело после гибели на охоте главы района Новосибирска
Происшествия
Пожар на заводе в Челябинске локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м
Мир
Bloomberg сообщило о подготовке РФ ответа на случай присвоения ЕС ее активов
Общество
Директор ЗАЭС сообщил о скором завершении ремонта резервных генераторов
Общество
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
Происшествия
Девушка пострадала в Курской области из-за атаки ВСУ
Общество
В МВД сообщили о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют
Армия
Россия испытала кинетический перехватчик дронов «Изделие 545»
Экономика
Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%
Общество
С 2026 года дети до 14 лет для поездок в ряд стран должны будут иметь загранпаспорт
Общество
Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в СК на допрос
Спорт
Шведская лыжница допустила бойкот Олимпийских игр в случае допуска россиян
Происшествия
В Воронежской области два дома получили повреждения при атаке беспилотников
Общество
На Сахалине запустили новый рыбоперерабатывающий комплекс
Мир
Стало известно о попытках СБУ завербовать жительницу Шебекино пытками ее отца

«У нас 10 новичков — им нужно подстроиться под сложившуюся систему»

Хоккеист «Трактора» Александр Кадейкин — о причинах нестабильных результатов команды на старте, потерях в составе и перспективах воспитанников клуба в НХЛ
0
EN
Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Финалист Кубка Гагарина челябинский «Трактор» в межсезонье потерял целую группу ключевых хоккеистов. В первую очередь речь идет о вратаре Заке Фукале, а также нападающих Максиме Шабанове и Виталии Кравцове, уехавших в НХЛ. Первый месяц нового сезона уральский клуб провел нестабильно. В десяти матчах он одержал пять побед и потерпел пять поражений.

В интервью «Известиям» капитан «Трактора» нападающий Александр Кадейкин объяснил причины таких результатов, рассказал, как новички адаптируются к требованиям главного тренера команды Бенуа Гру, а также оценил перспективы Шабанова и Кравцова в НХЛ.

— «Трактор», с одной стороны, показал не лучшую свою игру в первый месяц сезона, с другой — всего на четыре очка отстает от лидеров. Какие в связи с этим настроения в команде?

— У всех в большей степени настроение рабочее. Мы, наверное, сейчас больше учимся, больше узнаем себя, что мы можем, что мы умеем, где мы успешны, а где надо что-то подправлять. Хочется, чтобы было больше серий с набранными очками и мы всё больше подтягивались наверх.

«Придя в «Металлург», Разин занимается только тренерской работой»
Директор магнитогорского клуба Алексей Жлоба — о полномочиях главного тренера, звездных новичках и смене капитана команды

— В чем надо искать себя после финала Кубка Гагарина и с учетом того, что главный тренер работает в «Тракторе» не первый сезон?

— У нас все-таки 10 человек новых в команде. Надо понимать, что главный тренер — человек со своим видением хоккея, со своей структурой игры. Некоторые ребята, которые пришли в «Трактор» в этом году, в такое не играли. Они пытаются понять требования Гру, вникнуть в них. Одно дело — просто сказать тренеру, что всё понятно. Другое дело — выполнять это смену за сменой, в каждом моменте. Это тоже перестроение. У кого-то оно вызывает ломку в силу отхода от привычной игры. От своей игры. Тут у нас больше требуют играть на команду. И этот процесс перестроения пока не проходит безболезненно.

— Вы сказали о 10 новых хоккеистах в команде. Летом казалось, что из потерь наиболее ощутимыми для «Трактора» будут Зак Фукале, Максим Шабанов и Виталий Кравцов. Кого еще не хватает клубу из ушедших игроков?

— Да всех. Каждый вносил свой вклад в успехи прошлого сезона. Если начинать пофамильно всех перечислять, то это будет долго. Возьмите хотя бы Никиту Коростелева, который здорово против нас сыграл за «Спартак» в последнем матче. И вообще здорово начал этот сезон. Бадди Робинсон был человеком со своей ролью в «Тракторе» — душа коллектива. Тема Блажиевский, Стивен Кэмпфер — два ключевых защитника. Володя Ткачев — наш капитан в прошлом сезоне. Много народу, в общем. Даже если взять только тех, кого мы перечислили, — это ребята из топ-9 «Трактора» в прошлом сезоне. Эта ниша сейчас была свободна — ее заполнили новые люди. Если старые понимали требования Гру, то новым ребятам надо заново адаптироваться. Нам даже легче было год назад, когда Бенуа только возглавил «Трактор». Нам легче было проходить заново адаптацию к его требованиям всей командой и учиться у него, чем сейчас, когда 10 человек досконально знают, чего хочет тренер, а еще 10 только пришли, и им надо подстроиться под сложившуюся систему. Это всегда тяжело. Мы стараемся ребятам помогать, но всё равно новичкам пока непросто. При этом даже в таких условиях у нас Джош Ливо идет в тройке лучших бомбардиров КХЛ. То есть процесс идет. Кто-то быстрее адаптируется, кто-то медленнее, но позитив есть.

Силовой спор: как начался регулярный чемпионат КХЛ
«Трактор» выглядит физически неготовым, «Спартаку» нужно укреплять оборону, СКА теряет нужные очки

— Можно сказать, что на «Трактор» давит синдром завышенных ожиданий, поскольку со стороны многие ждут повторения результатов прошлого сезона, не учитывая те кадровые изменения, о которых вы говорите?

— Нет, ну все правильно от нас ждут этого. Мы и сами от себя ждем. У нас хорошая команда, хорошие игроки. Да, началась новая история по сравнению с прошлым сезоном, но мы всё равно знаем ту планку, которую сами же задали. Мы стараемся тянуться к этому. Но не так быстро получается, как год назад.

— Верите, что Шабанов и Кравцов смогут закрепиться в НХЛ в предстоящем сезоне?

— Думаю, да. Что у одного, что у второго хорошие шансы. Смотрим, следим — хочется, чтобы у ребят всё получилось. Помимо того, что это хорошие хоккеисты, они еще и хорошие ребята по человеческим качествам. И чисто по-человечески хочется, чтобы у них получилось. В моем понимании оба должны успешно заходить в НХЛ. Главное, чтобы не сыграли какие-то неожиданные факторы. Вы же знаете, карьера хоккеиста достаточно непредсказуемая. И иногда играют роль такие нелепые вещи, что даже не подозреваешь о них. Поэтому хочется, чтобы парни избежали подобного.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025