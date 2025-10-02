«У нас 10 новичков — им нужно подстроиться под сложившуюся систему»

Финалист Кубка Гагарина челябинский «Трактор» в межсезонье потерял целую группу ключевых хоккеистов. В первую очередь речь идет о вратаре Заке Фукале, а также нападающих Максиме Шабанове и Виталии Кравцове, уехавших в НХЛ. Первый месяц нового сезона уральский клуб провел нестабильно. В десяти матчах он одержал пять побед и потерпел пять поражений.

В интервью «Известиям» капитан «Трактора» нападающий Александр Кадейкин объяснил причины таких результатов, рассказал, как новички адаптируются к требованиям главного тренера команды Бенуа Гру, а также оценил перспективы Шабанова и Кравцова в НХЛ.

— «Трактор», с одной стороны, показал не лучшую свою игру в первый месяц сезона, с другой — всего на четыре очка отстает от лидеров. Какие в связи с этим настроения в команде?

— У всех в большей степени настроение рабочее. Мы, наверное, сейчас больше учимся, больше узнаем себя, что мы можем, что мы умеем, где мы успешны, а где надо что-то подправлять. Хочется, чтобы было больше серий с набранными очками и мы всё больше подтягивались наверх.

— В чем надо искать себя после финала Кубка Гагарина и с учетом того, что главный тренер работает в «Тракторе» не первый сезон?

— У нас все-таки 10 человек новых в команде. Надо понимать, что главный тренер — человек со своим видением хоккея, со своей структурой игры. Некоторые ребята, которые пришли в «Трактор» в этом году, в такое не играли. Они пытаются понять требования Гру, вникнуть в них. Одно дело — просто сказать тренеру, что всё понятно. Другое дело — выполнять это смену за сменой, в каждом моменте. Это тоже перестроение. У кого-то оно вызывает ломку в силу отхода от привычной игры. От своей игры. Тут у нас больше требуют играть на команду. И этот процесс перестроения пока не проходит безболезненно.

— Вы сказали о 10 новых хоккеистах в команде. Летом казалось, что из потерь наиболее ощутимыми для «Трактора» будут Зак Фукале, Максим Шабанов и Виталий Кравцов. Кого еще не хватает клубу из ушедших игроков?

— Да всех. Каждый вносил свой вклад в успехи прошлого сезона. Если начинать пофамильно всех перечислять, то это будет долго. Возьмите хотя бы Никиту Коростелева, который здорово против нас сыграл за «Спартак» в последнем матче. И вообще здорово начал этот сезон. Бадди Робинсон был человеком со своей ролью в «Тракторе» — душа коллектива. Тема Блажиевский, Стивен Кэмпфер — два ключевых защитника. Володя Ткачев — наш капитан в прошлом сезоне. Много народу, в общем. Даже если взять только тех, кого мы перечислили, — это ребята из топ-9 «Трактора» в прошлом сезоне. Эта ниша сейчас была свободна — ее заполнили новые люди. Если старые понимали требования Гру, то новым ребятам надо заново адаптироваться. Нам даже легче было год назад, когда Бенуа только возглавил «Трактор». Нам легче было проходить заново адаптацию к его требованиям всей командой и учиться у него, чем сейчас, когда 10 человек досконально знают, чего хочет тренер, а еще 10 только пришли, и им надо подстроиться под сложившуюся систему. Это всегда тяжело. Мы стараемся ребятам помогать, но всё равно новичкам пока непросто. При этом даже в таких условиях у нас Джош Ливо идет в тройке лучших бомбардиров КХЛ. То есть процесс идет. Кто-то быстрее адаптируется, кто-то медленнее, но позитив есть.

— Можно сказать, что на «Трактор» давит синдром завышенных ожиданий, поскольку со стороны многие ждут повторения результатов прошлого сезона, не учитывая те кадровые изменения, о которых вы говорите?

— Нет, ну все правильно от нас ждут этого. Мы и сами от себя ждем. У нас хорошая команда, хорошие игроки. Да, началась новая история по сравнению с прошлым сезоном, но мы всё равно знаем ту планку, которую сами же задали. Мы стараемся тянуться к этому. Но не так быстро получается, как год назад.

— Верите, что Шабанов и Кравцов смогут закрепиться в НХЛ в предстоящем сезоне?

— Думаю, да. Что у одного, что у второго хорошие шансы. Смотрим, следим — хочется, чтобы у ребят всё получилось. Помимо того, что это хорошие хоккеисты, они еще и хорошие ребята по человеческим качествам. И чисто по-человечески хочется, чтобы у них получилось. В моем понимании оба должны успешно заходить в НХЛ. Главное, чтобы не сыграли какие-то неожиданные факторы. Вы же знаете, карьера хоккеиста достаточно непредсказуемая. И иногда играют роль такие нелепые вещи, что даже не подозреваешь о них. Поэтому хочется, чтобы парни избежали подобного.