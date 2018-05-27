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Подготовка к съемкам фильма «Цой» начнется в ноябре 2018 года

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Подготовка к съемкам фильма «Цой» начнется в ноябре 2018 года. Об этом рассказал журналистам худрук проекта, режиссер Сергей Снежкин.

«Я не видел картину Кирилла Серебренникова «Лето», но, наверное, она говорит о том, что Цой жил, а мы — о том, что он жив», — цитирует его слова «РИА Новости».

Он отметил, что режиссером и автором сценария станет также один из основателей группы «Кино» музыкант Алексей Рыбин.

«Подготовку к съемкам мы планируем начать в ноябре 2018 года, начало съемок зависит от финансирования», — добавил он. 

Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» был представлен на Каннском кинофестивале. Он рассказывает о жизни рок-музыкантов в Советском Союзе. Картина сделана в черно-белом формате, роль Виктора Цоя сыграл корейский актер Тео Ю, вокалист группы «Звери» Роман Билык перевоплотился в Майка Науменко, а роль жены фронтмена группы «Зоопарк» досталась Ирине Старшенбаум.

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