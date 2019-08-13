Названы сроки завершения реставрации кинотеатра «Художественный» в Москве

Реставрация кинотеатра «Художественный» на Арбатской площади в Москве завершится в течение ближайших двух лет. Об этом РИАМО рассказали в пресс-службе Мосгорнаследия.

В настоящее время заканчивается первый этап реставрации здания — в январе 2019 года были приняты результаты противоаварийных работ. Теперь подрядчик займется работами по сохранению внешней части здания и его интерьеров. Предварительно ему необходимо будет получить разрешение Мосгорнаследия на производство работ, только после этого реставраторы смогут заступить на объект.

В течение двух лет в здании кинотеатра проведут полный комплекс работ по реставрации и приспособлению. Главное условие проведения работ — сохранение подлинного исторического облика здания. Для этого специалисты изучают многочисленные архивные материалы. Проект реставрации «Художественного» согласован и получил заключение в Мосгорэкспертизе.

Кинотеатр «Художественный» является первым кинотеатром в дореволюционной Москве, первый в структуре «Госкино» и первый широкоэкранный кинотеатр. Его архитектором выступил Николай Благовещенский, который получил заказ столичного предпринимателя Роберта Альберта Брокша в 1909 году. В 1912 году Федор Шехтель увеличил кинотеатр в объемах из-за высокого спроса у горожан. В 1987 году его ремонтировали, а в 1998 году усилили несущие конструкции.