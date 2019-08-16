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Париж подтвердил участие Макрона в торжествах по случаю Дня Победы в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Французская сторона подтвердила участие президента страны Эммануэля Макрона в мероприятиях в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Французская сторона уже подтвердила, кстати, участие своего президента в мероприятиях, посвященных 75-летию (Победы. — Ред.) 9 мая», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

30 июня Макрон заявил, что в 2020 году планирует приехать в Москву на празднование Дня Победы.

Президент России Владимир Путин пригласил Макрона и президента США Дональда Трампа приехать на торжества по случаю 75-летия Победы в ходе саммите G20, проходившем 28–29 июня в японской Осаке.

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