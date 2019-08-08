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Чтобы помнили: в России восстановят воинские захоронения

По словам Дмитрия Медведева, работы будут идти по всей стране
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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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В ближайшие пять лет будет восстановлено свыше 9,5 тыс. воинских захоронений и установлено более 6 тыс. мемориальных знаков. На это потратят 5,35 млрд рублей, из них 3,9 млрд — средства федерального бюджета. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время заседания правительства, на котором обсуждалась федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы». Также были выделены средства на устранение последствий пожаров и паводков в ряде регионов.

По оценке Министерства обороны, сегодня на территории страны насчитывается около 31 тыс. воинских захоронений. Степень сохранности 31% из них признана неудовлетворительной, требуются работы по их восстановлению, реставрации, благоустройству.

— Это важная тема. Мы разработали программу в преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне, — сказал председатель правительства. — Эта работа должна идти по всей стране. Работа масштабная. Воинские захоронения, которые требуют восстановления, реставрации, есть практически на всей территории нашей страны. Такая работа требует объединения усилий исполнительной власти центра и регионов, общественных организаций, поискового сообщества.

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В последние три года размер средств, использованных субъектами на указанные цели из муниципальных региональных бюджетов, не превысил 100 млн рублей. При этом сведения о паспортизации ранее не учтенных воинских захоронений продолжают поступать.

Согласно тексту концепции федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы», состояние многих воинских захоронений на территории России не соответствует установленным требованиям по нескольким причинам. Во-первых, в подавляющем большинстве их воздвигали в послевоенные годы, изготавливая из недолговечных материалов. Во-вторых, практика ухода за воинскими захоронениями со стороны предприятий, школ и коллективных хозяйств частично прекращена в связи с ликвидацией организаций либо недостаточным финансированием. Существует и проблема дефицита средств бюджетов субъектов.

Также на заседании правительства обсудили финансовую помощь регионам, которые пострадали от стихии. В Якутии, Иркутской области и Красноярском крае ситуация с лесными пожарами сейчас наиболее сложная.

— Предлагается выделить из резерва почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в ряде областей, — заявил Дмитрий Медведев. –– Работы по тушению пожара идут, используются самолеты МЧС и Министерства обороны, другая техника. Эта работа должна быть продолжена, и ее нужно контролировать.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 8 августа, площадь лесных пожаров, которые продолжаются в труднодоступных районах и где прекращены или приостановлены работы по активному тушению, превышает 2,4 млн га. Активно тушат пожары на площади почти в 180 тыс. га. В четырех субъектах –– Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим ЧС. Причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако следователи рассматривают и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием.

Еще 600 млн рублей решено перечислить Амурской области, жители которой пострадали нынешним летом из-за паводка.

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