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Чтобы помнили

Минобороны восстановит более 10 тыс. военно-мемориальных объектов по всей России
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Фото: РИА Новости/Макс Ветров
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За шесть лет будет отремонтировано 10 тыс. военно-мемориальных объектов по всей России, планирует Минобороны. В 72 регионах планируется создать новые некрополи и мемориалы солдатам и офицерам, погибшим в Великой Отечественной войне. По расчетам ведомства на реализацию федеральной целевой программы потребуется 4,2 млрд рублей. Приведение в порядок захоронений, большинство из которых создавалось в послевоенные годы, станет еще одним свидетельством того, что бойцы, защищавшие Отечество, никогда не будут забыты. 

В Минобороны «Известиям» рассказали, что в следующем году ведомство начинает масштабную реконструкцию захоронений военнослужащих, погибших при защите Отечества. Кроме того, стартует создание новых мемориальных комплексов. В основном это некрополи, где покоятся воины, погибшие в ходе Великой Отечественной войны. В 2019–2024 годах приведут в порядок более 10 тыс. воинских захоронений. Кроме того, будет создано 14 новых некрополей для погребения останков солдат и офицеров, найденных во время поисковых работ. Например, четыре новых воинских кладбища появятся в Крыму. 

Кроме того, за шесть лет планируется нанести на мемориальные сооружения 222 589 имен солдат и офицеров. 

На финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) «Создание и восстановление военно-мемориальных объектов в 2019–2024 годах» необходимо 4,2 млрд рублей, рассчитали в военном ведомстве. Причем большую часть — 3,9 млрд — из федерального бюджета. Остальные траты могут взять на себя субъекты и муниципальные образования. Минфин отказался комментировать подробности финансирования программы, сославшись на то, что ее разработчиком является Министерство обороны.

Военное ведомство, разрабатывая смету, собрало информацию из регионов о цене подобных работ, сказано в финансово-экономическом обосновании программы. 

Сейчас на территории страны находится 30 276 захоронений защитников Отечества. Причем сведения о ранее не учтенных погостах продолжают поступать в военное ведомство. Также ежегодно увеличивается количество обнаруженных останков воинов, имена и места захоронения которых удается установить поисковым отрядам.

Минобороны, ведущее централизованный учет и паспортизацию воинских захоронений, провело тщательную проверку мемориальных кладбищ. Выяснилось, что состояние половины мемориалов можно назвать удовлетворительным. Почти треть — 30% — требует ремонта и лишь каждый пятый (20%) — в хорошем состоянии. 

Это объясняется тем, что подавляющее большинство мемориалов на территории страны создавалось в послевоенные годы. Памятники часто делали из недолговечных материалов — гипса, гранитной крошки, низкокачественных сортов бетона.

Сказывается и то, что в последние 20–30 лет сократилась шефская помощь со стороны средних школ, сельскохозяйственных и промпредприятий.

В России всегда было особое отношение к военным кладбищам, отметил доцент РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

— Их воспринимали как священные места. Военные мемориалы не должны производить впечатление запущенных. Люди должны знать, что воины, защищавшие Отечество, никогда не будут забыты, — подчеркнул он. 

Реализация программы будет способствовать укреплению чувства патриотизма у россиян, добавил эксперт. 

Как писали «Известия», в этом году будут проиндексированы выплаты на погребение сотрудников и пенсионеров силовых структур. Минобороны предложило увеличить расходы как на организацию похорон и траурной церемонии, так и на приобретение памятников. Индексация составит 4%. Она коснется выплат не только для военнослужащих, но и для сотрудников и ветеранов МВД, Росгвардии, ФСИН и других силовых структур.

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