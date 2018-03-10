Сдаются памятники

Власти Вильнюса надеются сдать в аренду городские скульптуры советских солдат. Уральские казаки, напротив, готовятся вывезти из Польши монументы, которые демонтируют по закону о декоммунизации. Что происходит с памятниками воинам-освободителям в Европе — в материале портала iz.ru.

Около 4 тыс. памятников солдатам Красной армии появились в странах Центральной и Восточной Европы после Второй мировой войны. С распадом СССР большинство монументов перенесли с центральных улиц и площадей на окраины или попросту уничтожили. В некоторых странах этот процесс продолжается до сих пор.

Литва: памятники в аренду

Четыре скульптурные композиции, изображающие солдат, крестьян, рабочих и студентов, убрали с Зеленого моста в Вильнюсе в 2015 году. Они простояли там с 1952 года и, по мнению литовских экспертов, оказались в аварийном состоянии. Незадолго до демонтажа мэр Ремигиюс Шимашюс посоветовал горожанам не ходить рядом с десятитонными конструкциями в сильный ветер, так как они могут упасть.

Уже тогда было понятно, что возвращать на место скульптуры не планируется. «Солдаты воевали не на своей войне, не на своей земле. Им наливали водку перед безнадежной атакой, а за спиной, если они задумают отходить, стоял приготовленный своими же пулемет», — цитировал ТВЦ запись Шимашюса в соцсетях. По мнению мэра, крестьяне в советское время были крепостными и их терпеливый труд сменила выпивка. Рабочие выбирали место по принципу «чтоб было что украсть». А студенты зубрили ненужные предметы только для того, чтобы получить распределение. Поэтому советское наследие городу и стране ни к чему.

вильнюс Вильнюс, Литовская ССР. Одна из скульптурных композиции, изображающие солдат, крестьян, на мосту Черняховского (Зеленый мост) Фото: ТАСС

В итоге памятники остались на хранении у подрядчика, который снимал их с постаментов. И вот 4 марта 2018 года вице-мэр Гинтаутас Палуцкас заявил, что они будут сданы в аренду. «Администрация должна подготовить условия конкурса на экспонирование и объявить его. По сути, это аренда скульптур, они будут выставлены там, где укажет тот, кто представит наилучшее предложение», — привели «Вести-Калининград» слова заммэра.

Скорее всего, конкурс объявлен под конкретного арендатора. Литовский предприниматель Вилюмас Малинаускас в 2011 году открыл парк-музей недалеко от города Друскининкай (129 км от Вильнюса). На 20 га он выставил немалое количество произведений монументального искусства, демонтированных в 1989–1991 годах. Их он получил бесплатно, а сейчас власти, очевидно, поняли, что на советском прошлом можно и заработать. Тем более что, по данным ТАСС, по посещаемости Музей Малинаускаса занимает пятое место в стране.

Австрия: пунктуальные вандалы

Военный мемориал осквернили накануне Международного женского дня в столице Австрии. Памятник 17 тыс. советских солдат, погибших в ходе Венской наступательной операции, облили черной краской. И не в первый раз.

Предыдущий акт вандализма был совершен здесь 10 января 2018 года. Скульптуру только недавно очистили после нападения. Похожие случаи происходили и раньше в 2015 и 2017 годах.

12-метровая фигура солдата была установлена в центре Вены летом 1945 года. На голове золотой шлем, в одной руке Знамя Победы, в другой — золотой щит с гербом СССР. На 20-метровом постаменте золотыми буквами высечен приказ Сталина об освобождении Вены. Этот текст вандалы и обливают краской.

австрия Австрия. Памятник советским воинам, открыт в 1945 году Фото: Global Look Press/Serguei Fomine

Каждый раз, когда это происходит, российские дипломаты отправляют ноту протеста в МИД Австрии. В этот раз они призвали правительство страны ответить на «целенаправленные деструктивные акции» злоумышленников.

Польша: казаки за советское наследие

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма вступили в силу в Польше в октябре 2017 года. Они предусматривают снос памятников, переименование улиц, мостов, площадей и учреждений. Работы надо завершить в течение года.

Поправки не касаются памятников, которые находятся на кладбищах или других местах захоронений, а также объектов, которые демонстрируются в научных, культурных целях или являются памятниками архитектуры.

Сколько именно монументов должно быть снесено в Польше до октября 2018-го — пока неясно. В республике находится около 230 «пропагандирующих коммунизм» памятников Красной армии, передавал прошлой осенью ТАСС со ссылкой на экспертов Института национальной памяти Польши. Эту цифру подтверждал российский посол Сергей Андреев. Он сетовал на то, что 20 лет назад в стране вне мест захоронения был 561 памятник, посвященный Красной армии, а сейчас осталось только 230.

польша Польша. Памятник солдатам Советской армии за освобождение Кракова Фото: Global Look Press/Artur Widak

Однако в начале марта 2018 года портал URA.RU опубликовал интервью с «атаманом воссоздающегося Уральского казачьего войска» Олегом Сененко. Он предложил «всем миром» эвакуировать из Польши 169 культурных и исторических памятников эпохи Российской империи и СССР, которые ожидает демонтаж. Сененко отправил петиции российским и польским властям, а также в РПЦ. Рекомендовал перевезти памятники в Свердловскую область, где их разместят у себя некоммерческие организации и церкви, и сделать это на деньги, собранные в церквях, а также, надеется Сененко, на те, что удастся получить от правительства.

Самый известный монумент советским воинам на территории Польши, правда, уже демонтирован. Трех советских солдат на 6-метровом постаменте, под которым стояли четыре солдата войска Польского, убрали с площади Виленского вокзала в 2011 году. Их отправили на реконструкцию в связи со строительством метро и в 2015 году решили не возвращать на место. Так они отправились на другой конец Варшавы.

Кроме того, советские монументы и мемориалы в Польше неоднократно подвергались нападениям вандалов. Например, 3 октября 2017 года в городе Щирк неизвестные разбили памятник 36 советским солдатам.

Румыния: метро вместо мемориала

Строительством метро объясняли перенос другого монумента — памятника советским воинам в Бухаресте. В 1980 году композицию, установленную в 1945 году на площади в центре города, перенесли в небольшой сквер.

румыния Памятник героям советской Красной армии, павшим в борьбе за освобождение Румынии от фашизма в 1944–1945 годах Фото: РИА Новости/Александр Макаров

Это привело к обострению советско-румынских отношений. Но меньше чем через 10 лет демонтаж советских монументов шел уже по всей стране. Тогда скульптуру солдата с развевающимся знаменем убрали еще дальше из центра — на кладбище, поближе к захоронению советских воинов.

Эстония: страсти по «Бронзовому солдату»

Закон о захоронениях был принят в Эстонии в январе 2007 года. Он позволяет демонтировать памятники, «представляющие угрозу общественному порядку», а также переносить захоронения советских солдат. После этого из центра Таллина перевезли на военное кладбище на окраине города двухметровый памятник советским воинам.

«Бронзовый солдат» появился в городе в 1947 году рядом с братской могилой 13 военнослужащих, погибших в боях за Таллин в 1944 году. Их имена были вырезаны на табличках за спиной скульптуры. В 1964-м перед ней был зажжен Вечный огонь.

эстония Памятник советским воинам-освободителям Таллина и Вечный огонь Фото: РИА Новости/В. Бабайлов

В начале 1990-х его потушили, а имена на табличках заменили надписью «Павшим во Второй мировой войне» на эстонском и русском языках. После депортации памятника останки перезахоронили.

С предложением убрать памятник выступила в 2006 году, за год до демонтажа, Националистическая партия. После этого он стал объектом интереса активистов. Они раскрашивали его, возлагали венки из колючей проволоки, пытались накинуть на шею петлю. В результате все работы пришлось вести в плотном кольце полицейских.

Во время демонтажа памятника и эксгумации останков происходили стычки местных националистов с живущими в Эстонии русскими. Это привело к массовым беспорядкам — сожженным киоскам, разбитым витринам и машинам, многочисленным задержаниям.

Латвия: споры о 79-метровой стеле

Самый известный советский мемориал в Латвии находится на юго-западе Риги. Памятник воинам Советской армии установлен в 1985 году в парке Победы. В центре — 79-метровая стела. Справа и слева — 10-метровая Родина-мать и 7-метровый солдат.

В парламент регулярно поступают предложения снести мемориал, содержание которого оплачивается из бюджета Риги. Деньги идут в том числе на восстановление памятника после нередких актов вандализма. Несмотря на поддержку подобных предложений видными общественными деятелями (в том числе министром юстиции Янисом Бордансом в 2013 году), дальше разговоров дело не идет.

латвия Мемориальный комплекс «Памятник воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков» в Риге Фото: РИА Новости/Оксана Джадан

Но, к примеру, в 2016 году Сейм поддержал предложение властей города Лимбажи снести мемориал советских моряков. В 1974 году в память о матросах, которые погибли в начале войны, в 100 км от Риги установили бетонную конструкцию в форме носа корабля. По информации городских властей, комплекс был в критическом состоянии, не подлежал ни реставрации, ни переносу. И в августе 2016-го от него избавились.

Данных об общем количестве памятников советским солдатам в Латвии найти не удалось. Но известно, что в советское время здесь было возведено около 100 скульптур Ленина. В Литве и Эстонии, к примеру, вдвое меньше. В начале 1990-х все они были демонтированы.

Болгария: «Алеша» и вандалы

Частым нападкам вандалов подвергаются советские монументы в Болгарии, всего их тут около 400. Например, уличные художники регулярно переосмысливают памятник Советской армии в центре Софии. Композиция 1954 года изображает советского солдата, болгарских рабочего и крестьянку. В 2011 году фигуру солдата раскрасили под героя американского комикса. Вопрос о демонтаже мемориала власти города обсуждают с начала 1990-х, но пока никаких законодательных решений принято не было.

болгария Памятник советскому солдату-освободителю (памятник «Алеша») в болгарском городе Пловдив на холме Бунарджик Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Чуть лучше ситуация обстоит со скульптурой воина-освободителя в Пловдиве. Прозванная Алешей фигура высотой 11,5 м была установлена на 6-метровом пьедестале в 1957 году. Предложения убрать ее как «символ советской оккупации» не раз поступали от властей города. Но несколько общественных организаций постоянно выступали против. В результате в 1998 году Верховный суд Болгарии наделил «Алешу» охранным статусом. Сделал он это в том числе потому, что огромная конструкция стала популярна у туристов. К «Алеше» возят экскурсии, во время которых показывают не только массивный мемориал, но и регулярно меняющиеся на нем антироссийские надписи, фашистскую символику и прочие художества вандалов.

Чехия: розовый танк

Чуть ли не последний в Чехии памятник советскому военачальнику — маршалу Коневу в Праге — несколько раз планировали снести. Но пока установленную в 1970 году скульптуру не трогают.

Чего не скажешь о памятнике танкистам-освободителям. В апреле 1991 года студенты покрасили танк в розовый цвет и установили на крыше фаллический символ. Их арестовали за хулиганство, а по требованию российского правительства танку была возвращена защитная окраска. Но уже в мае акцию повторили депутаты. Ареста они не боялись из-за депутатского иммунитета.

чехия Танк на пути к Праге для празднования 20-й годовщины вывода советских войск из Чехословакии, 20 июня 2011 года Фото: wikipedia.org/ŠJů

Вскоре танк лишили статуса памятника и неоднократно использовали в качестве арт-инсталляции, в том числе запускали по реке на понтоне. Сейчас он стоит в Музее военной техники в 30 км от Праги как символ конца войны в 1945 году и прихода свободы в 1989-м.

Венгрия: половина памятника

Как и в большинстве упомянутых стран, в Венгрии в начале 1990-х демонтировали советские памятники. Многие из них нашли пристанище в парке Монументов, который в 1993 году открыл под Будапештом архитектор Акош Элеёд. Сюда попали многочисленные Ленины и Белы Куны (венгерский партийный функционер. — Ред.), а также половина военной композиции 1947 года. Советский солдат отправился за город, а стоявшая рядом с ним женщина с пальмовой ветвью в руке осталась в Будапеште и сменила название с монумента Освобождения на монумент Свободы.

болгария Будапешт. Памятник советским солдатам, 1945 год Фото: wikipedia.org/Norbert Aepli

Единственный сохранившийся в венгерской столице военный мемориал времен Советского Союза — 14-метровый обелиск в центре города. Его неоднократно уродовали вандалы, а вопрос о переносе обсуждался правительством. Установленный в 1945 году на площади Свободы, он всё еще там, хоть и без подсветки по ночам в отличие от всех остальных памятников Будапешта.