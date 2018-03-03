МИД потребовал от Польши сохранять памятники советским воинам

МИД России высказал свое возмущение по поводу сноса памятника воинам-освободителям в Польше.

«С возмущением узнали об очередном акте государственного вандализма», — говорится в официальном заявлении ведомства.

«Польские власти продолжают демонстрировать историческое беспамятство, цинично расправляясь с советским мемориальным наследием в Польше», — констатировали в МИДе.

«Борьба с памятниками тем, кто спасал польскую землю и народ от тотального истребления и кто уже никогда не сможет постоять за себя, лицемерна и кощунственна», — подводится итог в заявлении.

Ведомство потребовало от Варшавы «неукоснительного соблюдения» договоров в военно-мемориальной сфере.

Памятник благодарности Красной армии, установленный в 1949 году, был демонтирован 20 февраля по решению депутатов горсовета города Лидзбарк-Варминьский (Варминьско-Мазурское воеводство).

После Великой Отечественной войны на территории Центральной и Восточной Европы установлено около 4 тыс. памятников, мемориалов или других скульптурных композиций в память о погибших советских воинах. Около 500 из них находится на польской земле.

Портал iz.ru писал, что 21 октября прошлого года в Польше вступил в силу обновленный закон о декоммунизации. Новые нормы предусматривают снос памятников и мемориалов, «отдающих дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй».

По предварительным данным, до 9 марта польские власти намерены снести до 230 монументов по всей стране.





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http://tass.ru/politika/5005750