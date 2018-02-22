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Памятник благодарности красноармейцам сносят в Польше

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Фото: ТАСС/Алексей Панциков
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В Польше начался демонтаж памятника благодарности Красной армии, расположенный в непосредственной близости от российской границы. Об этом пишет Lidzbarska.

Монумент находится в польском городе Лидзбарк-Варминьски. По данным издания, состояние памятника было плохим, но самые прочные его части местные власти планировали установить на кладбище, где есть захоронения советских воинов. Однако, по словам мэра города Яцека Вюновского, им не дали соответствующего разрешения, сообщает телеканал «Звезда».

Как подчеркнули представители польского Института национальной памяти (IPN), памятники, которые выражают «так называемую благодарность Красной армии… отвечают критериям пропаганды коммунизма и должны быть удалены из публичного пространства».

Памятник был установлен в 1949 году на пересечении Варминьской и Бартошицкой улиц. После 1989 года с монумента сняли красные звезды, за ним не было должного ухода, в связи с чем он пришел в плачевное состояние. Закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступил в силу в Польше осенью 2017 года. Затронет он более 450 памятников, 230 из которых являются памятниками солдатам-красноармейцам.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Польше демонтируют памятник советскому генералу Каролю Сверчевскому.

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