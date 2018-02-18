Посол РФ в Польше назвал провокацией предложение забрать советские памятники

Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что Москва считает провокационными предложения Варшавы забрать памятники благодарности Красной армии, которые в республике решили снести.

Об этом дипломат заявил после церемонии возложения венков, приуроченной к 73-й годовщине со дня гибели советского генерала Ивана Черняховского (1906–1945) в польском городе Пененжно.

«Нам временами предлагают забрать наши памятники. Мол, если они вам так дороги, вы можете забрать их в Россию. Мы рассматриваем это как провокацию», — сказал Андреев журналистам.

По его словам, «памятники имеют смысл и значение, только если они стоят там, где происходили исторические события, в честь которых они поставлены, где действовали или погибали люди, совершавшие свои подвиги».

Он добавил, что в новом польском законе о декоммунизации, который предусматривает снос советских мемориалов, речь идет о памятниках, пропагандирующих коммунизм.

«Памятники нашим солдатам никакого отношения к пропаганде коммунизма не имеют. Это мемориалы, которые ставились в честь 600 тыс. советских солдат, погибших при освобождении Польши, за спасение Польши», — подчеркнул посол.

7 февраля в польском городе Дембица снесли памятник благодарности Красной армии. 10 января стало известно, что в польском Щецине отправят на металлолом памятник советским воинам.

Польские власти 22 июня 2017 года утвердили изменения в закон от 1 апреля прошлого года о запрете пропаганды коммунизма. Принятые поправки предусматривают демонтаж памятников советским воинам, которые освобождали Польшу от гитлеровской оккупации в 1944 году. Совет Федерации РФ попросил президента Владимира Путина принять меры из-за действий Польши.