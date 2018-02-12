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Голову памятника украинскому поэту Шевченко украли во Львовской области

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Фото: ТАСС
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Неизвестные отбили и украли голову памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко в городе Стрый Львовской области.

Как сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины, инцидент произошел 11 февраля.

Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры».

Ранее сообщалось, что гражданина Украины в Варшаве за вандализм приковали цепью и заставили мыть трамвай.

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