Голову памятника украинскому поэту Шевченко украли во Львовской области

Неизвестные отбили и украли голову памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко в городе Стрый Львовской области.

Как сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины, инцидент произошел 11 февраля.

Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры».

Ранее сообщалось, что гражданина Украины в Варшаве за вандализм приковали цепью и заставили мыть трамвай.



