Житель Кубани потушил сигарету об икону и поделился этим в соцсетях

Житель Кубани опубликовал в Instagram снимки, на которых он тушит сигарету об икону святого Михаила Архангела в храме станицы Мартанской в муниципальном образовании «город Горячий Ключ». Об этом пишет сайт «Комсомольской правды в Краснодаре».

По данным портала, икона находилась на входе на территорию храма. Пользователи интернета стали писать вандалу возмущенные комментарии, и через некоторое время мужчина удалил снимки.

Настоятель храма Михаила Архангела сообщил, что намерен обратиться в полицию в связи с порчей иконы.

Ранее портал iz.ru писал, что Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил местного жителя к 200 часам обязательных работ за порчу монумента. В августе 27-летний мужчина в нетрезвом состоянии оторвал голову у статуи на фасаде дома Кирилловых, расположенного на Большой Пушкарской улице.