Сомнительный почет

Пермские общественники объявили конкурс на памятник, посвященный ценностям всех счастливых семей. Только вот добрая идея пришлась не по нраву сотням местных жителей — по причинам самого разного свойства. Скульптурные композиции нередко оборачиваются головной болью как для их создателей, так и для чиновников. Портал iz.ru вспомнил несколько самых ярких случаев последних лет.

Долой сталинское убожество

В Перми еще не успели установить памятник, который призван пропагандировать семейные ценности, как вокруг него разразились споры. Установить композицию «Счастливая семья» на площадке перед городским театром предложили некоммерческая организация «Пермский городской родительский совет» и ассоциация «Общественно-активные школы», чтобы закрепить образ традиционной семьи в сознании горожан.

somnitelnii1 Проекты композиций «Счастливая семья» Фото: youtube.com

Инициативу общественников поддержала уполномоченный по правам человека в Пермском крае Светлана Денисова. Мало того что это позволит укреплять традиционные ценности, так и уравняет Пермь с другими городами, где уже есть посвященные семье монументы. Она даже поучаствовала в процессе, призвав людей поддержать проект финансово — реализуется он по принципу краудфандинга. Организаторы оценивают стоимость работ в 5–7 млн рублей. За соучастие омбудсмен посулила поощрения в виде гравировки имени спонсора или сертификата участника.

Чтобы выбрать дизайн памятнику, был объявлен конкурс на нескольких интернет-площадках. Победителем стал эскиз столичной художницы, которая предложила изобразить в композиции двух родителей с тремя детьми. Тут активизировались противники. Возмутило их как минимум то, что авторы не собираются обращаться за одобрением к совету по топонимике. «Ситуация, когда разрозненные инициативные группы и даже частные лица, пользуясь своим авторитетом и служебным положением, проталкивают в публичное пространство проекты без экспертной оценки, без учета особенностей среды и без внимания к архитектурным ансамблям города, кажется нам неприемлемой и в конечном итоге приведет к торжеству эклектики, самоуправства и дурновкусия», — подчеркивают авторы петиции против установки памятника.

somnitelnii2 Фрагмент проекта композиции «Счастливая семья» Фото: youtube.com

Они также обратили внимание на то, что в столице Пермского края уже есть аж два тематических памятника. Возмущение вызвала и сама идея композиции. Депутат местной думы Надежда Агишева отметила, что она может маргинализировать неполные и даже просто не многодетные семьи.

Худрук Театра-Театра, у которого планируется установить памятник, Борис Мильграм назвал композицию убожеством: «Это всё уже было в нашей стране, когда города и парки были заполнены девушками с веслами и пионерами с горнами. <...> Это сталинское счастье, которое мы уже видели и от которого избавились». Глава Перми Дмитрий Самойлов, к которому обращались авторы петиции, пока на скандал не отреагировал.

Не там подсмотрели

Губернатор Орловской области вмешался в скандал с установкой скульптурной композиции, когда та уже украшала улицу регионального центра. Речь шла о скамейке, которую городу подарила компания «Зенит». Горожане с недоумением восприняли презент, а всё из-за сомнительного дизайна малой архитектурной формы: на боковых опорах был изображен орел, расправивший крыло... и очень напоминающий символику Третьего рейха.

Вадим Потомский, тогда занимавший пост главы региона, поддержал возмутившихся жителей. «Орел может выглядеть по-разному, но у меня лично он вызывает отторжение», — признался руководитель Орловской области и посоветовал убрать скамейку. Избавились от нее в тот же день. Главный архитектор Орловской области Ваагн Вермишян, правда, попытался смягчить репутационный удар и поблагодарил руководство фирмы «Зенит» за «поддержку молодых творческих людей» — видимо, авторов дизайн-проекта.

somnitelnii7 Участники церемонии открытия в Орле первого в России памятника царю Ивану Грозному Фото: РИА Новости/Сергей Мокроусов

История с несчастной скамейкой получила резонанс на фоне предшествовавших скандалов с установкой памятника Ивану Грозному в Орле. Сроки его открытия откладывались несколько раз из-за недовольства горожан. Кто-то вообще не хотел видеть монумент царю в центре города, других смущало выбранное для него место — площадка перед Театром юного зрителя, признанная природоохранным местом. От установки памятника в итоге не стали отказываться, а просто перенесли его на набережную реки Ока.

Приключения скульптуры на этом не закончились. Меньше чем через две недели после того, как он был торжественно открыт, вандал надел на памятник Ивану Грозному мешок. Преступление комментировал аж сам губернатор. «Человек, кстати, не орловский, он ярославский. Молодой человек приехал из Ярославля, чтобы каким-то образом прославиться», — подчеркивал Вадим Потомский, открещиваясь от недовольства земляков.

Развеяли миф

Промахи случаются и в столице, причем соответствующих масштабов. Осенью 2017 года в центре города был торжественно открыт памятник Михаилу Калашникову. Военный историк Юрий Пашолок, приглядевшийся к композиции, уличил создателей скульптуры в подмене — вместо чертежей автомата Калашникова на ней были изображены чертежи немецкой штурмовой винтовки StG 44 (Sturmgewehr 44), разработанной в 1944 году.

somnitelnii3 Фрагмент памятника оружейнику Михаилу Калашникову на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Автор памятника Салават Щербаков реагировал неоднозначно. Сначала он заявил о готовности исправить барельеф, вместе с тем усомнившись в реальности выявившего недочет историка, а потом резко поменял мнение и отказался идти на уступки. Он сослался на профильных специалистов, которые якобы ему сказали об отсутствии ошибок. «Там на изображении поверх этих чертежей лежал автомат Калашникова», — отмечал он.

При этом скульптор обвинил в «работе на врага» тех, кто выискивает недочеты. Среди них помимо военных экспертов были и звезды эстрады, в том числе певец Сергей Лазарев. Его возмутила не подмена чертежей, а сам факт установки подобного памятника: «Человек с автоматом в руках! Вся власть так заботится о психологическом состоянии детей, постоянно вводя новые запреты, и тут же ставит памятник Калашникову с автоматом в центре! Чему учим детей?» Сам памятник остался, а вот изображение чертежа немецкой винтовки специалисты мастерской спилили в кратчайшие сроки.

somnitelnii4 Памятник конструктору-оружейнику Михаилу Калашникову Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В неприятной истории нашли и плюсы. Исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов впоследствии отмечал, что она позволила развеять миф о заимствовании идеи АК-47 из-за рубежа: «Видно, что это совершенно разное оружие — автомат Калашникова и винтовка StG».

Сэкономили на корректоре

Торжественное открытие памятников омрачают порой и не столь серьезные ошибки. В городе Кириши Ленинградской области так случилось в ноябре 2017 года, когда жителям показали воинский мемориал «Саперам Ленинградского и Волховского фронтов». Всё бы хорошо, только вот на монументе была допущена опечатка «Лениградского...», что разозлило местных жителей.

somnitelnii8 Монумент саперам в городе Кириши Ленинградской области Фото: vk.com/sharipov75

Похожий случай произошел в Ростове-на-Дону, где летом 2017 года установили памятник Советскому солдату: подрядчик в слове «героически» пропустил букву «и». Ростовчане, как и жители Ленинградской области, обрушились с критикой на ответственных лиц за проявленное неуважение к участникам Великой Отечественной войны.

somnitelnii5 Памятник Советскому солдату в Ростове-на-Дону Фото: youtube.com

В обоих случаях досадные ошибки исправили в течение нескольких суток. А вот с памятником у музея «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе Ленобласти маленькими исправлениями дело не обошлось. На дизайн-проект, выставляющий советских людей в ужасном свете, обратил внимание участник гражданского комитета «В защиту исторического достоинства» Максим Цуканов: «С барельефа на нас смотрит страшный монстр — получеловек-полуконь с огромными выпученными глазами, гигантским носом и уродливой зубастой челюстью». Создатель скульптуры проблем не видел и предлагал всем недовольным писать обращения. В итоге композицию почти спустя год всё же решили демонтировать.

Проблема — мусор

Властям Омска не пришлось решать, демонтировать ли возмутивший общественность арт-объект. Инсталляция из мусора в виде Иисуса Христа простояла в центре сибирского города меньше суток, как и ее «собратья» — схожие скульптуры Екатерины Великой и статуя «авиаторов». Созданы они были в рамках культурного фестиваля «Пространство множественности». Местные СМИ особенно обращали внимание на то, что он организован на средства гранта Госдепартамента США.

somnitelnii6 Выставка немецкого художника Ха Шульта «Скульптуры из мусора» (Trash people) у Кельнского собора Фото: TASS/DPA/Oliver Berg

Представители Русской православной церкви (РПЦ) нажаловались правоохранительным органам, правоохранительные органы — организатору мероприятия художнику-галеристу Василию Мельниченко, а он опять обратился к правоохранителям с жалобой на кражу скульптуры. Ее авторы Мария Шинкевич и Алена Пожиленко рассказывали, что их детища просто «закидывали в мусоровоз и увозили».

Омский мэр встал на сторону противников «мусорной» статуи Христа. «Хотя я и атеист, что называется, нехристь, но не считаю возможным глумиться таким образом, — подчеркивал Вячеслав Двораковский. — Это глупо и не может называться искусством, даже не должно стать темой обсуждения». История с мусорным искусством, однако, таковой стала и даже без самого предмета обсуждения.