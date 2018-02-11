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Три новых памятника могут появиться в Санкт-Петербурге

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Фото: Depositphotos
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Эскизные проекты новых памятников будут рассмотрены на заседании градостроительного совета при правительстве города 14 февраля. В случае их утверждения в Северной столице могут появиться три новых памятника.

Пресс-служба комитета по градостроительству отмечает, что на Якорной площади в Кронштадте может появиться памятный знак «Триумф Российского флота». Памятник поэту Михаилу Дудину установят в сквере на Большой Посадской улице между домами № 6, 8 и 10.

ООО «Нескучный сад» предложил установить памятник Жанне д'Арк на Советском переулке, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Ранее на этой неделе сообщалось, что памятник Евгению Примакову установят напротив здания МИДа в Москве, а во Владивостоке открыли арт-объект, посвященный герою произведений советского писателя Юлиана Семенова — разведчику Отто фон Штирлицу.

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