Памятник столичным строителям установят в центре Москвы

Монументально-скульптурную композицию, посвященную истории строительства города, установят в Москве. Решение по ее установке в четверг поддержали члены комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме.

По словам председателя комиссии Игоря Воскресенского, возражений относительно установки памятника не было, инициатива была поддержана единогласно. Автора и эскиз будущей скульптуры определят по итогам открытого конкурса. Как сообщает телеканал «360», финансирование и создание его возьмет на себя Фонд ветеранов строителей Москвы.

Главное требование к проекту — памятник должен быть интересным и стать одним из самых знаковых мест столицы для привлечения жителей и гостей города. Установят его на Большой Никитской улице, его предполагается передать в дар городу.

Вместе с тем Воскресенский отметил, что решение комиссии носит рекомендательный характер, после чего оно выносится на рассмотрение Мосгордумы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что памятник Примакову установят напротив здания МИДа в Москве.