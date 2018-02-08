Прямой эфир

Памятник столичным строителям установят в центре Москвы

0
Фото: ТАСС/Юрий Лизунов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Монументально-скульптурную композицию, посвященную истории строительства города, установят в Москве. Решение по ее установке в четверг поддержали члены комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме.

По словам председателя комиссии Игоря Воскресенского, возражений относительно установки памятника не было, инициатива была поддержана единогласно. Автора и эскиз будущей скульптуры определят по итогам открытого конкурса. Как сообщает телеканал «360», финансирование и создание его возьмет на себя Фонд ветеранов строителей Москвы.

Главное требование к проекту — памятник должен быть интересным и стать одним из самых знаковых мест столицы для привлечения жителей и гостей города. Установят его на Большой Никитской улице, его предполагается передать в дар городу.

Вместе с тем Воскресенский отметил, что решение комиссии носит рекомендательный характер, после чего оно выносится на рассмотрение Мосгордумы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что памятник Примакову установят напротив здания МИДа в Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первый памятник героям сопротивления в концлагерях появится в России
В Москве за год отреставрировали 182 памятника архитектуры

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017