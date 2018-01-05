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В Москве за год отреставрировали 182 памятника архитектуры

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Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2017 году в столице отреставрировали 182 памятника архитектуры.

По его словам, от разрушения были спасены уникальные объекты, передает сетевое издание m24.ru.

«Начали восстанавливать ряд знаковых объектов, среди которых легендарный Дом Наркомфина. Культурное наследие Москвы сохраняется как за счет бюджета, так и силами инвесторов», — написал чиновник в Twitter.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве завершилось создание сети центров для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

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