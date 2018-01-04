Мэр Москвы рассказал о пользе платных парковок в борьбе с пробками

Платные парковки в Москве сдерживают число перемещающихся машин, что положительно сказывается на движении не только в центре города, но и на других магистралях, включая МКАД, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, метод математического моделирования позволяет определить допустимое число платных парковочных мест в том или ином районе города, чтобы не было заторов.

В качестве примера градоначальник привел Бульварное кольцо, где увеличение числа парковок на 20% приведет к значительному затруднению движения автомобилей, а на 50 – и вовсе к глухой пробке, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

При этом Собянин отметил, что в уменьшении мест для стоянки и улучшении трафика есть и неприятный нюанс – усиление транзитного движения в центре города.

Для решения данной проблемы, рассказал мэр, строятся три городские магистрали — Северо-Западная хорда, Северо-Восточная хорда и Южная рокада, которые позволят проезжать насквозь через город, минуя центр.