Прямой эфир

Мэр Москвы рассказал о пользе платных парковок в борьбе с пробками

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Платные парковки в Москве сдерживают число перемещающихся машин, что положительно сказывается на движении не только в центре города, но и на других магистралях, включая МКАД, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, метод математического моделирования позволяет определить допустимое число платных парковочных мест в том или ином районе города, чтобы не было заторов.

В качестве примера градоначальник привел Бульварное кольцо, где увеличение числа парковок на 20% приведет к значительному затруднению движения автомобилей, а на 50 – и вовсе к глухой пробке, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

При этом Собянин отметил, что в уменьшении мест для стоянки и улучшении трафика есть и неприятный нюанс –  усиление транзитного движения в центре города.

Для решения данной проблемы, рассказал мэр, строятся три городские магистрали — Северо-Западная хорда, Северо-Восточная хорда и Южная рокада, которые позволят проезжать насквозь через город, минуя центр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин анонсировал льготы для владельцев карты «Тройка»
Рекордное число дорог построили в Москве за 2017 год

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017