Собянин рассказал о поддержке театров Москвы в 2017 году
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2017 году в российской столице заработала новая система грантов для театров. Об этом столичный градоначальник написал в своем микроблоге Twitter.
Собянин подчеркнул, что система избавляет от бумажной волокиты и дает больше творческой самостоятельности.
По его словам, в минувшем году были отремонтированы 11 зданий, в том числе Театр на Таганке. Также были введены доплаты к пенсии заслуженным деятелям искусств.
Как писал портал iz.ru, в минувшем году спектакли и концерты в Москве посетили свыше 4,5 млн зрителей. В столице прошли 122 премьеры и более 20 театральных фестивалей.