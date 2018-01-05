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Собянин рассказал о поддержке театров Москвы в 2017 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2017 году в российской столице заработала новая система грантов для театров. Об этом столичный градоначальник написал в своем микроблоге Twitter.

Собянин подчеркнул, что система избавляет от бумажной волокиты и дает больше творческой самостоятельности.

По его словам, в минувшем году были отремонтированы 11 зданий, в том числе Театр на Таганке. Также были введены доплаты к пенсии заслуженным деятелям искусств.

Как писал портал iz.ru, в минувшем году спектакли и концерты в Москве посетили свыше 4,5 млн зрителей. В столице прошли 122 премьеры и более 20 театральных фестивалей.

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