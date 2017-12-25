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В Большом театре прошел большой бал

Светский сезон завершился «Щелкунчиком» и «Хава нагилой»
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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В преддверии новогодних праздников ежегодный Бал Bosco традиционно завершил очередной светский сезон. О многолетней любви Михаила Куснировича к Большому театру в Москве знают все. Но никто не ожидал, что к Новому году он на один вечер «подарит» его своим гостям.

Праздничных «утренников» в Большом было два — детский и взрослый. С пяти часов малышей развлекали танцевальными мастер-классами под музыкальное сопровождение живого оркестра. Растроганные зрелищем родители с выражением умиления на лицах любовались наследниками своих громких фамилий со стороны, потягивая шампанское. 

Тем временем гости с детьми постарше (которые уже сами не прочь были пропустить бокальчик-другой просекко) собирались в буфете на седьмом этаже. Любимое место всех театралов функционировало в штатном режиме, с той лишь разницей, что бутерброды выдавались безлимитно, а шампанское лилось рекой. «Если бы в буфетах всё было бесплатно, то не было бы этих длинных и утомительных очередей», — справедливо заметил один из гостей.

На бал съехались все: Дмитрий Песков и Татьяна Навка, Людмила Нарусова, Наина Ельцина, Тина Канделаки, Павел Лунгин, Алексей Учитель и Юлия Пересильд с дочерьми, Рената Литвинова, Филипп Киркоров, Софико Шеварднадзе... Проще перечислить, кого в Большом театре не было — пожалуй, лишь вездесущего Игоря Верника и Ксении Собчак: знаменитый конферансье-дуэт до ночи выступал на корпоративе. 

Всеобщее внимание привлекла Оксана Фандера, появившаяся под руку с Филиппом Янковским. Супруги столь редко выбираются в свет, что на них тут же обрушились поцелуи, рукопожатия и восторженные приветствия. 

То тут, то там присутствующим настойчиво предлагали воспользоваться маскарадным реквизитом — перьевыми веерами и карнавальными масками. Одни рекомендациям внимали, другие пренебрегали — мол, «совершенно незачем скрывать озорной блеск в глазах, приобретенный после пары бокалов». 

Ровно в семь вечера третий звонок пригласил гостей на просмотр легендарного «Щелкунчика». В ложах царила атмосфера театров времен Российской империи: всюду порхали веера, вчерашние дебютантки татлеровского бала упорно высматривали кого-то в бинокли, а порой даже слали воздушные поцелуи в ложи напротив. Что совершенно не смущало их родителей — благо, на дворе не XIX век.  

— Все ложи забиты детьми, женами, братьями, — то ли c радостью, то ли с беспокойством обменивались впечатлениями мужчины в антракте. 

После «Щелкунчика» был дан бал уже для взрослых. Танцевали польку «Анну» и польку «Тройку», вальс.

 — Так и проходили балы в императорской России, — заметил ведущий. — Но вы не расстраивайтесь, у нас будет и фокстрот, и танго, и медленную знойную румбу станцуем!

В итоге плясали все, и даже до «Хавы нагилы» дело дошло. Особенно колоритно этот танец смотрелся в исполнении тех, кто по рекомендации на приглашении пришел в карнавальных костюмах a la Наташа Ростова и Андрей Болконский. 

Бал, как и положено в любой сказке, завершился в полночь. Но ни одна Золушка свои туфельки на лестницах Большого не забыла — уж больно холодно было в декабрьской Москве.

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