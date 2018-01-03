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Более 4,5 млн зрителей посетили спектакли и концерты в Москве в 2017 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Свыше 4,5 млн столичных зрителей посетили спектакли и концерты в Москве в прошедшем году, сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента культуры.

«В 2017 г. более 4,5 млн москвичей стали зрителями театральных показов и концертов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Всего в столице в 2017 году прошли 122 премьеры и более 20 театральных фестивалей.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что более 4 млн человек посетили фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве за два дня.

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